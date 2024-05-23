Microsoft внедрит ИИ в буфер обмена Windows 11

Опубликовано 23 мая 2024, 07:21
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Microsoft внедрит ИИ в буфер обмена Windows 11А вот это неожиданно
Microsoft планирует интегрировать нейросеть в буфер обмена Windows 11, используя технологию PowerToys — набор инструментов, упрощающих взаимодействие с операционной системой.
Новая функция Advanced Paste позволит пользователям применять технологии искусственного интеллекта для обработки данных из буфера обмена.
Нововведение будет осуществляться с помощью технологий OpenAI, а вычисления будут происходить на удаленных серверах.
Для использования новой функции потребуется ключ доступа к API OpenAI, который будет отключен по умолчанию.
Advanced Paste также позволит трансформировать данные из буфера обмена в формат JSON и предоставит возможность просматривать историю его изменений.
Свежая разработка Microsoft сделают взаимодействие с данными более удобным и куда более эффективным, используя мощь искусственного интеллекта.