Microsoft внедрит ИИ в буфер обмена Windows 11

Новая функция Advanced Paste позволит пользователям применять технологии искусственного интеллекта для обработки данных из буфера обмена.

Нововведение будет осуществляться с помощью технологий OpenAI, а вычисления будут происходить на удаленных серверах.

Для использования новой функции потребуется ключ доступа к API OpenAI, который будет отключен по умолчанию.