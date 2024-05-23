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Компьютеры
Опубликовано 23 мая 2024, 07:21
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Microsoft внедрит ИИ в буфер обмена Windows 11

А вот это неожиданно
Microsoft планирует интегрировать нейросеть в буфер обмена Windows 11, используя технологию PowerToys — набор инструментов, упрощающих взаимодействие с операционной системой.
Microsoft внедрит ИИ в буфер обмена Windows 11
© Ferra

Новая функция Advanced Paste позволит пользователям применять технологии искусственного интеллекта для обработки данных из буфера обмена.

Нововведение будет осуществляться с помощью технологий OpenAI, а вычисления будут происходить на удаленных серверах.

Для использования новой функции потребуется ключ доступа к API OpenAI, который будет отключен по умолчанию.

Microsoft внедрит ИИ в буфер обмена Windows 11
© Microsoft

Advanced Paste также позволит трансформировать данные из буфера обмена в формат JSON и предоставит возможность просматривать историю его изменений.

Свежая разработка Microsoft сделают взаимодействие с данными более удобным и куда более эффективным, используя мощь искусственного интеллекта.

Источник:Microsoft
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Windows 11
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#Искусственный интеллект
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#Microsoft