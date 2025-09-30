Microsoft вновь объединит команды разработки Windows в одну структуру

Ранее разработка Windows была разделена между несколькими командами. Основная часть платформы Windows перешла на сторону Azure, а клиентская часть оказалась в команде Experiences & Devices. Часть инженерных задач была возвращена в Windows в 2020 году, но до недавнего времени ключевые команды разработки оставались раздельными.

Теперь руководители команд по Core OS, Data Intelligence и Fundamentals, Security и Engineering Systems напрямую подчиняются Давулури. Большая часть инженерной работы по Windows теперь сосредоточена под одним руководителем, хотя отдельные низкоуровневые компоненты, включая Storage, Networking и Security, по-прежнему поддерживаются командами Azure.

Объединение команд позволит Microsoft быстрее внедрять новые функции, включая возможности искусственного интеллекта. Недавно компания создала Windows AI Labs для экспериментов с искусственным интеллектом в Windows 11. Среди новинок — инструмент Copilot Vision и агент для настроек, работающий на базе искусственного интеллекта.

Реорганизация также облегчает интеграцию ядра системы, виртуализации и Linux-подсистем, которые остаются частью Azure Core, но поддерживают клиентские сценарии и совместимость с современными процессорами.

В Microsoft рассчитывают, что единая структура ускорит реализацию концепции «Agentic OS», где Windows станет более интеллектуальной и автономной системой, способной адаптироваться под действия пользователя и предлагать новые функции на основе ИИ.