Microsoft впервые перерисует иконки в Windows со времён Windows 95

Интернет-инсайдеры сообщают, что все эти изменения являются частью обновления, получившего название Sun Valley. В рамках этого апдейта Microsoft планирует сильно освежить внешний вид Windows 10, сделав ОС ещё более современной и соответствующей нынешним стандартам дизайна.

Релиз Windows 10 Sun Valley ожидается до конца 2021 года.