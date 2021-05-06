Компьютеры
Сегодня в 16:01
Microsoft впервые перерисует иконки в Windows со времён Windows 95
Видимо, компания хочет сильно освежить внешний вид своей системы
Судя по последним данным, Microsoft наконец-то готова начать обновлять иконки, которые используются в Windows со времён 95-й версии. Этот апдейт должен стать частью грядущего крупного изменения внешнего вида системы, запланированного на конец 2021 года.
Новые иконки достанутся режиму сна, сети, памяти, флоппи дискам и т.д, пишет The Verge. Проще говоря, все те иконки, которые относятся к файлу shell32.dll, будут наконец-то обновлены.
Интернет-инсайдеры сообщают, что все эти изменения являются частью обновления, получившего название Sun Valley. В рамках этого апдейта Microsoft планирует сильно освежить внешний вид Windows 10, сделав ОС ещё более современной и соответствующей нынешним стандартам дизайна.
Релиз Windows 10 Sun Valley ожидается до конца 2021 года.