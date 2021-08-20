Microsoft впервые выпустила образ Windows 11 для установки с флешки

Образ включает в себя сборку Windows 11 Insider Preview Build 22000.132, которая вышла ещё на прошлой неделе. Как и прежде, доступ к новому поколению Windows есть лишь у участников программы Insiders.

Отметим, что свежий релиз позволяет не только установить систему с флешки, но также, впервые, запустить новинку на виртуальной машине без «лишних движений». До этого Windows 11 ставилась на «виртуалку» лишь путём первичной установки WIndows 10 с дальнейшим обновлением до Windows 11.

ISO-образ системы доступен на официальном сайте Microsoft по ссылке.