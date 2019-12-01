Microsoft все еще не закрыла лазейку для бесплатного получения Windows 10

Так, по словам пользователей, которые уже воспользовались лазейкой бесплатного получения новой операционной системы, при обновлении компьютера с применением Media Creation Tool, активация установки Windows 10 с имеющимся ключом пройдет абсолютно беспроблемно. Отмечается, что данный способ функционирует лишь для ранее активированных Windows 7, 8 или 8.1 и только для “Обновления на месте”, однако не сработает при чистой установке Windows 10. Таким образом, для безвозмездного обновления необходимо после загрузки Media Creation Tool выбрать опцию “Обновить этот компьютер сейчас” вместо “Создать установочный носитель”.

Один из пользователей Reddit, назвавший себя сотрудником Microsoft, заявил, что компания умышленно оставила возможность бесплатного обновления, что является просто рекламной уловкой, добавив, что лазейкой пользуются уже на протяжении нескольких лет.