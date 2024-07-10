Microsoft все же вернула пошаговую инструкцию по переходу на учетную запись Windows 11 без привязки к интернету

Опубликовано 10 июля 2024, 07:16
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Microsoft все же вернула пошаговую инструкцию по переходу на учетную запись Windows 11 без привязки к интернетуИ зачем было убирать ее?
Microsoft вернула официальную инструкцию по переходу на локальную учетную запись в Windows 11.
Эта инструкция ранее исчезла, что вызвало недовольство пользователей, желающих отказаться от использования учетной записи компании.
Инструкция объясняет, как переключиться с учетной записи Microsoft на локальный вариант. Это изменение оценят фанаты приватности и те, кто не хочет привязывать свою операционную систему к интернет-аккаунту.
Для создания локальной учетной записи необходимо открыть «Настройки», перейти в раздел «Учетные записи», выбрать «Ваша информация» и нажать «Войти вместо этого с локальной учетной записью».
Далее следует ввести текущий пароль учетной записи Microsoft, а затем создать имя пользователя и пароль для локального аккаунта.