Microsoft все же вернула пошаговую инструкцию по переходу на учетную запись Windows 11 без привязки к интернету

Эта инструкция ранее исчезла, что вызвало недовольство пользователей, желающих отказаться от использования учетной записи компании.

Инструкция объясняет, как переключиться с учетной записи Microsoft на локальный вариант. Это изменение оценят фанаты приватности и те, кто не хочет привязывать свою операционную систему к интернет-аккаунту.

Для создания локальной учетной записи необходимо открыть «Настройки», перейти в раздел «Учетные записи», выбрать «Ваша информация» и нажать «Войти вместо этого с локальной учетной записью».

Далее следует ввести текущий пароль учетной записи Microsoft, а затем создать имя пользователя и пароль для локального аккаунта.