Microsoft встроила рекламу в меню «Пуск» в Windows 11

Обновление KB5023778, которое внесло данное нововведение, уже вызвало критику со стороны некоторых пользователей, которые считают, что всплывающие рекламные сообщения не имеют места в основном меню системы.

Так, в сообщении, появляющемся в меню «Пуск», содержится предложение создать резервную копию данных с помощью хранилища OneDrive.

По данным BleepingComputer, представители Microsoft уже выступили с заявлением, согласно которому нововведение доступно ограниченному числу пользователей. В компании также пообещали собрать все отзывы и сделать на их основе выводы.

В ответ на это ряд экспертов напомнили, что компания ранее уже тестировала эту функцию. Что говорит о явно серьёзном намерении внедрить её в систему.