Microsoft всё-таки устранила сбой включения ПК после установки обновления

Более двух лет пользователи жаловались на дефект функционала обновлений: при выборе опции «Обновить и завершить работу» компьютеры выключались аварийно. И вместо нормального включения происходила перезагрузка, после которой система могла перейти в режим блокировки или сразу показать рабочий стол.

В официальном описании обновления говорится о том, что была : устранена основная проблема, из-за которой компьютер не завершал работу после нажатия кнопки «Обновить и завершить работу».

Обновление уже включено в последние тестовые версии Windows 11, доступные через программы Windows Insider. Microsoft планирует распространить это исправление среди пользователей в течение следующих нескольких недель.