Microsoft всё-таки устранила сбой включения ПК после установки обновления

Опубликовано 07 октября 2025, 12:561 мин.
Microsoft всё-таки устранила сбой включения ПК после установки обновленияПроблема воспроизводилась два года
Портал Windows Central рассказал, что Microsoft выпустила обновление для устранения проблемы в Windows 11, при которой функция «Обновить и завершить работу» работала некорректно.
Более двух лет пользователи жаловались на дефект функционала обновлений: при выборе опции «Обновить и завершить работу» компьютеры выключались аварийно. И вместо нормального включения происходила перезагрузка, после которой система могла перейти в режим блокировки или сразу показать рабочий стол.
В официальном описании обновления говорится о том, что была : устранена основная проблема, из-за которой компьютер не завершал работу после нажатия кнопки «Обновить и завершить работу».
Обновление уже включено в последние тестовые версии Windows 11, доступные через программы Windows Insider. Microsoft планирует распространить это исправление среди пользователей в течение следующих нескольких недель.