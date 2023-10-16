Microsoft вылечила проблему установки свежего патча безопасности Windows 10

Эта проблема затрагивала системы Windows 10 версий 21H2 и 22H2, и, несмотря на начальный прогресс установки, обновление KB5031356 не устанавливалось.

Компания признала проблему в пятницу, подтвердив жалобы пользователей, поступившие со вторника. Попытки ручной установки обновления также не увенчались успехом.

Microsoft сообщила, что получила отчёты о проблеме с обновлениями Windows, выпущенными 10 октября 2023 года. Наиболее распространённой ошибкой, с которой сталкивались пользователи, была ошибка 8007000D.

Проблема была решена в выходные с помощью функции «Known Issue Rollback» (KIR), позволяющей отменять ошибочные обновления через Windows Update.

Исправление может занять до 24 часов для «автоматического распространения» на все затронутые устройства. Для более быстрой установки пользователи могут перезагрузить свои устройства Windows.