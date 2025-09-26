Microsoft вынудили продлить жизнь и сделать патчи безопасности Windows 10 бесплатными в Европе

Под давлением организации Euroconsumers, Microsoft согласилась предоставить бесплатные расширенные обновления безопасности (ESU) без дополнительных условий.

Изначально компания планировала, что для получения патчей пользователи должны будут включить функцию Windows Backup, которая требует учетной записи Microsoft и использует OneDrive.

Это фактически вынуждало бы многих выходить за пределы бесплатных 5 ГБ и докупать облачное хранилище. Теперь в странах Европейской экономической зоны (EEA) эта привязка убрана.

Представитель Microsoft подтвердил изменения, заявив, что компания обновила процесс регистрации, чтобы он «соответствовал местным ожиданиям и обеспечивал безопасный опыт».

Важно, что бесплатные обновления будут доступны только до 13 октября 2026 года. Бизнес-пользователи же могут приобрести до трёх лет дополнительных патчей.

Euroconsumers уже пытается добиться продления поддержки и для обычных потребителей, чтобы минимизировать риски киберугроз.