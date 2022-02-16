Microsoft выпустила обновление для устаревшей Windows 10

Компьютеры
Вчера в 23:38
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Microsoft выпустила обновление для устаревшей Windows 10Которое принесло не только исправление ряда проблем
Несмотря на то, что Microsoft выпустила прошедшей осенью новейшую Windows 11, компания продолжает обновлять и прошлую версию системы.
Так, накануне Windows 10 получила апдейт под номером KB5010415. Да, он вряд ли может похвастаться таким же масштабом и важностью, как недавнее обновление Windows 11, но свежий патч всё же исправляет оставшиеся в системе проблемы и ошибки.
А в качестве приятного бонуса также можно отметить пару новых функций. К таковым, например, относится возможность передавать файлы cookie между режимом «Microsoft Edge Internet Explorer» и «Microsoft Edge».
Также редмондская компания внедрила в Windows 10 возможность подключать и удалять хранилище NVMe без необходимости выключать компьютер. Она будет полезна в первую очередь корпоративным клиентам и опытным пользователям.
Источник: TechRadar