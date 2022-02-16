Microsoft выпустила обновление для устаревшей Windows 10

Так, накануне Windows 10 получила апдейт под номером KB5010415. Да, он вряд ли может похвастаться таким же масштабом и важностью, как недавнее обновление Windows 11, но свежий патч всё же исправляет оставшиеся в системе проблемы и ошибки.

А в качестве приятного бонуса также можно отметить пару новых функций. К таковым, например, относится возможность передавать файлы cookie между режимом «Microsoft Edge Internet Explorer» и «Microsoft Edge».

Также редмондская компания внедрила в Windows 10 возможность подключать и удалять хранилище NVMe без необходимости выключать компьютер. Она будет полезна в первую очередь корпоративным клиентам и опытным пользователям.