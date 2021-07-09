Microsoft выпустила обои в стиле легендарной Windows XP

Компьютеры
Сегодня в 10:00
Microsoft выпустила обои в стиле легендарной Windows XPАж олдскулы свело
Microsoft явно знает как вызывать чувство ностальгии у пользователей. То ли чтобы подогреть интерес к грядущей Windows 11, то ли просто так, компания выпустила набор ретро-обоев для Microsoft Teams.
Все они отсылают к прошлому IT-корпорации, а именно временам Windows XP. Здесь и переосмысленные обои системы, и изображение классического Paint. Также фанаты могут понять отсылку к ассистенту Clippy, который по большей части был бесполезен, но всё равно отпечатался в памяти.
Скачать изображения можно по ссылке. А почитать историю каждой картинки можно в блоге Microsoft.
Напомним, что прямо сейчас все желающие могут попробовать принять участие в тестировании Windows 11. Для этого надо подать стать участником программы Windows Insider и подать соответствующую заявку.