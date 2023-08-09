Microsoft выпустила обязательное обновление для Windows 11, исправляющее ряд критических проблем

21:16, 09 августа 2023
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Microsoft выпустила обязательное обновление для Windows 11, исправляющее ряд критических проблемНе стоит им пренебрегать
Microsoft представила кумулятивное обновление для Windows 11 под номером KB5029263, которое является ключевым патчем, нацеленным на улучшение безопасности.
Это обновление включает в себя 27 модификаций, улучшений и исправлений ошибок. Апдейт, выпущенный в рамках Patch Tuesday, направлено на устранение 87 уязвимостей, включая два нулевых дня, которые затрагивают различные продукты Microsoft.
Среди ключевых изменений в обновлении KB5029263 можно выделить:
- Улучшена точность контроля яркости.
- Заметное улучшение интерпретации китайских символов в механизмах рукописного ввода.
- Если виджет закреплён, он сохранит своё положение.
- Устранена проблема, из-за которой некоторые дисплейные и аудио устройства исчезали после режима сна.
- Исправлена ошибка, влияющая на эффективность VPN для пользователей беспроводных сетей mesh, связанная с избытком запросов ARP к точке входа в сеть.
Также были добавлены дополнительные драйверы в список блокировки уязвимых драйверов ядра Windows для защиты от атак типа BYOVD (Bring Your Own Vulnerable Driver).