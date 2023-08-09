Microsoft выпустила обязательное обновление для Windows 11, исправляющее ряд критических проблем

Это обновление включает в себя 27 модификаций, улучшений и исправлений ошибок. Апдейт, выпущенный в рамках Patch Tuesday, направлено на устранение 87 уязвимостей, включая два нулевых дня, которые затрагивают различные продукты Microsoft.

Среди ключевых изменений в обновлении KB5029263 можно выделить:

Улучшена точность контроля яркости.

Заметное улучшение интерпретации китайских символов в механизмах рукописного ввода.

Если виджет закреплён, он сохранит своё положение.

Устранена проблема, из-за которой некоторые дисплейные и аудио устройства исчезали после режима сна.

Исправлена ошибка, влияющая на эффективность VPN для пользователей беспроводных сетей mesh, связанная с избытком запросов ARP к точке входа в сеть.

Также были добавлены дополнительные драйверы в список блокировки уязвимых драйверов ядра Windows для защиты от атак типа BYOVD (Bring Your Own Vulnerable Driver).