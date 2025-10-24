Microsoft выпустила сборки Windows 11 25H2 и 24H2 с новым меню «Пуск» и улучшенной «Панелью задач»

В этих сборках появились переработанное меню «Пуск», улучшенная панель задач и обновлённые инструменты ИИ.

Главное изменение — новое меню «Пуск». Оно получило прокручиваемый список всех приложений, выбор между категориальной и сеточной раскладкой, а также возможность автоматически подстраиваться под размер экрана.

На больших дисплеях теперь отображается больше рекомендаций и ярлыков, а внешний вид можно изменить через параметры системы.