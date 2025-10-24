Опубликовано 24 октября 2025, 07:011 мин.
Microsoft выпустила сборки Windows 11 25H2 и 24H2 с новым меню «Пуск» и улучшенной «Панелью задач»Маленькое, но приятное улучшение
Microsoft выпустила новые сборки Windows 11 — 25H2 (26200.7015) и 24H2 (26100.7015). То, что они появились в канале Release Preview, указывает на скорый релиз обновления для всех пользователей.
В этих сборках появились переработанное меню «Пуск», улучшенная панель задач и обновлённые инструменты ИИ.
Главное изменение — новое меню «Пуск». Оно получило прокручиваемый список всех приложений, выбор между категориальной и сеточной раскладкой, а также возможность автоматически подстраиваться под размер экрана.
На больших дисплеях теперь отображается больше рекомендаций и ярлыков, а внешний вид можно изменить через параметры системы.
«Панель задач» тоже стала функциональнее: индикатор батареи теперь окрашивается в зависимости от заряда и отображается даже на экране блокировки.
При наведении на иконку появляется мини-превью окна с кнопкой «Поделиться с Copilot», позволяющей ассистенту проанализировать содержимое.