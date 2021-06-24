Microsoft выпустила свежую рекламу Windows 11 накануне анонса системы

Как и прошлые видео, посвящённые системе, новое не даёт точного представления о продукте. Оно скорее передаёт настроение чего-то ожидаемого и таинственного. Как пишет ZDNet, в нём IT-гигант «обещает очень многое».

Отметим, что судя по имеющимся изображениям новой Windows, она будет чем-то напоминать отменённую Windows 10X для мобильных устройств и ноутбуков.

Напомним, что несколько дней назад в сеть утекла предварительная сборка Windows 11. Любой желающий может скачать её и установить на свой компьютер. Microsoft при этом уже подала жалобу с требованием удалить образ в рамках DMCA.