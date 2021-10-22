Microsoft выпустила тестовую версию последнего крупного обновления для Windows 10

Именно для этой версии системы компания выпустила новую тестовую сборку. Правда, согласно имеющимся данным, её финальный вариант окажется последним крупным обновлением «десятки». После этого редмондцы сконцентрируют всё своё внимание на недавней новинке.

Сообщается, что свежий апдейт получит название Windows 10 November 2021 Update (Windows 10 21H2). Прямо сейчас её сборку под номером 19044 могут скачать участники программы Windows Insider.

Отметим, что несмотря на то, что Windows 21H2 должна стать финальным масштабным апдейтом системы, в целом поддержка Windows 10 продолжится до 2025 года.