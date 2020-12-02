Microsoft выпустила уродливые свитера с логотипами Windows XP и Paint

По всей видимости, технологический гигант решил сделать традицией выпуск собственной одежды в стилистике старых продуктов. И если в 2019 году это были эксклюзивные экземпляры, которые Microsoft подарила блогерам, журналистам и фанатам компании, но так и не запустила в открытую продажу, то в этом году все иначе. Абсолютно любой желающий может купить свитер от Microsoft за 65 долларов или 5 тыс рублей, сообщает The Verge.