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Microsoft выпустила уродливые свитера с логотипами Windows XP и Paint
В прошлом году подобная коллекция так и не попала в свободную продажу
В сети появилась информация о выпуске компанией Microsoft фирменных свитеров с логотипами Windows XP и 95, а также уже легендарной программы Paint. Сама компания, к слову, в шутку называет эти свитеры уродливыми.
По всей видимости, технологический гигант решил сделать традицией выпуск собственной одежды в стилистике старых продуктов. И если в 2019 году это были эксклюзивные экземпляры, которые Microsoft подарила блогерам, журналистам и фанатам компании, но так и не запустила в открытую продажу, то в этом году все иначе. Абсолютно любой желающий может купить свитер от Microsoft за 65 долларов или 5 тыс рублей, сообщает The Verge.
Правда, стоит отметить, что официально интернет-магазин компании не работает на территории России, что дополнительно усложняет задачу покупки памятной вещицы. При этом те, кто желал приобрести вариант с логотипом Windows, могут даже не искать его — на сайте остались лишь свитеры с лого Paint.