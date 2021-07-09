Microsoft выпустит 7 разных версий новейшей Windows 11

Компьютеры
Сегодня в 09:44
Microsoft выпустит 7 разных версий новейшей Windows 11В том числе и для устройств подобных HoloLens
Чем ближе релиз новенькой Windows 11, тем больше подробностей о том, чего вообще стоит ждать от Microsoft. Так, например, стало известно, какие именно версии получит следующее поколение системы.
Так, помимо и без того ожидаемых Home и Pro версий, для скачивания будет доступна Windows 11 Mixed Reality, пишет Tom’s Hardware. Она предназначается для устройств смешанной реальности, к которым, например, можно отнести шлем HoloLens от Microsoft.
В то же время пользователей лишат новой Windows для IoT-систем и LTSC-версии. Напомним, что Windows 10 имела соответствующие вариации.
Полный список версий Windows 11 выглядит следующим образом:
- Windows 11 Home;
- Windows 11 Pro;
- Windows 11 Pro for Workstations;
- Windows 11 Education;
- Windows 11 Pro Education;
- Windows 11 Enterprise;
- Windows 11 Mixed Reality.