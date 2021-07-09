Microsoft выпустит 7 разных версий новейшей Windows 11

Так, помимо и без того ожидаемых Home и Pro версий, для скачивания будет доступна Windows 11 Mixed Reality, пишет Tom’s Hardware. Она предназначается для устройств смешанной реальности, к которым, например, можно отнести шлем HoloLens от Microsoft.

В то же время пользователей лишат новой Windows для IoT-систем и LTSC-версии. Напомним, что Windows 10 имела соответствующие вариации.

Полный список версий Windows 11 выглядит следующим образом: