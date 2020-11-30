Компьютеры
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Microsoft выпустит больше обновлений Windows в 2021 году, чем заявлялось ранее
При этом самое интересное будет показано во второй половине года
Некоторое время назад в сети появилась информация о сокращении числа обновлений Windows 10 в 2021 году - якобы Microsoft, желая сконцентрироваться на доведении до ума Windows 10X, выпустит лишь одно крупное обновление своей основной операционной системы. Но, судя по последним данным, компания все же не станет бросать полноценную “десятку” и представит в следующем году сразу два обновления системы.
При этом источники, опубликовавшие эту информацию, отметили, что обновления как бы “поменяются местами”, сообщает Windows Latest. Так, если раньше весеннее обновление считалось более интересным, так как именно в нем укрывались все самые интересные нововведения, то теперь таким апдейтом станет осенний релиз. Из этого следует, что все самое интересное в Windows 10 ждет нас лишь во второй половине 2021 года.
Напомним, что ранее в сети появилась информация о том, что Microsoft работает над тем, чтобы научить Windows 10X в версии для ARM-компьютеров эмулировать полноценные x86-приложения. Подобное уже осуществила Apple с macOS, работающей на базе ARM-процессора Apple M1.