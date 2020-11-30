Microsoft выпустит больше обновлений Windows в 2021 году, чем заявлялось ранее

При этом источники, опубликовавшие эту информацию, отметили, что обновления как бы “поменяются местами”, сообщает Windows Latest. Так, если раньше весеннее обновление считалось более интересным, так как именно в нем укрывались все самые интересные нововведения, то теперь таким апдейтом станет осенний релиз. Из этого следует, что все самое интересное в Windows 10 ждет нас лишь во второй половине 2021 года.

Напомним, что ранее в сети появилась информация о том, что Microsoft работает над тем, чтобы научить Windows 10X в версии для ARM-компьютеров эмулировать полноценные x86-приложения. Подобное уже осуществила Apple с macOS, работающей на базе ARM-процессора Apple M1.