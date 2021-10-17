Microsoft выпустит компьютер на собственном процессоре

Но с тех пор многое изменилось. На свои мобильные процессоры (пока, правда, лишь в смартфонах) перешла Google, представив Pixel 6 на базе SoC Tensor. А теперь же появилась информация, что и Microsoft работает над собственной системой на кристалле. И, в отличие от поискового гиганта, непосредственно для компьютерного сегмента.