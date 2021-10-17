Microsoft выпустит компьютер на собственном процессоре

Microsoft выпустит компьютер на собственном процессореНеужели компания пойдёт по пути конкурентов из Купертино?
Но с тех пор многое изменилось. На свои мобильные процессоры (пока, правда, лишь в смартфонах) перешла Google, представив Pixel 6 на базе SoC Tensor. А теперь же появилась информация, что и Microsoft работает над собственной системой на кристалле. И, в отличие от поискового гиганта, непосредственно для компьютерного сегмента.
Так, на сайте редмондцев появилась свежая вакансия — компания ищет главного архитектора однокристальных систем. При этом, что особенно интересно, работать ему предстоит в команде Surface — именно в её рамках Microsoft выпускает свои ноутбуки и планшеты.
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На данный момент никаких данных о том, будет ли использоваться свежая разработка в ноутбуках или же IT-гигант хочет для начала попробовать её в планшетном сегменте. Но в любом случае, учитывая, что все устройства компании работают под управлением Windows, это будет полноценный портативный компьютер.