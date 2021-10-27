Microsoft выпустит новый антивирус для Windows 11

Отметим, что антивирус от Windows 10 хоть и зарекомендовал себя как отличный инструмент для борьбы с атакой зловредов, на Windows 11 он работает с переменным успехом. Многие пользователи, например, жалуются на его тормоза и ошибки.

Также стоит понимать, что новый «Защитник Windows» не получил дату распространения даже среди участников программы Windows Insider.