Microsoft выпустит облегчённую Windows взамен заброшенной Windows 10X

Ожидается, что проект, который может получить название Windows CorePC, будет представлять собой лёгкую модульную ОС, предназначенную для настольных компьютеров и с поддержкой современных приложений.

Новинка может составить конкуренцию ChromeOS от Google, поскольку она будет ориентирована на достаточно «слабые» компьютеры или ноутбуки, а также совместимость с веб-приложениями.

Отметим, что ранее Microsoft уже пыталась создать подобную систему, назвав её Windows 10X. Но в итоге проект был заброшен ещё в 2021 году.

Считается, что Windows CorePC будет установлена в нескольких разделах диска, что может способствовать более быстрому обновлению ОС. Также ожидается, что новая система будет оптимизирована для мобильных процессоров, что сделает её пригодной для использования на ноутбуках и планшетах.