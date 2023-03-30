Компьютеры
06:47, 30 марта 2023
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Microsoft выпустит облегчённую Windows взамен заброшенной Windows 10X

У Google появится конкурент?

По данным Windows Central, компания Microsoft работает над упрощённой версией операционной системы Windows.

Microsoft выпустит облегчённую Windows взамен заброшенной Windows 10X

Фото: Windows Central

Ожидается, что проект, который может получить название Windows CorePC, будет представлять собой лёгкую модульную ОС, предназначенную для настольных компьютеров и с поддержкой современных приложений.

Новинка может составить конкуренцию ChromeOS от Google, поскольку она будет ориентирована на достаточно «слабые» компьютеры или ноутбуки, а также совместимость с веб-приложениями.

Отметим, что ранее Microsoft уже пыталась создать подобную систему, назвав её Windows 10X. Но в итоге проект был заброшен ещё в 2021 году.

Считается, что Windows CorePC будет установлена в нескольких разделах диска, что может способствовать более быстрому обновлению ОС. Также ожидается, что новая система будет оптимизирована для мобильных процессоров, что сделает её пригодной для использования на ноутбуках и планшетах.

Источник:Windows Central
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