Microsoft выпустит облегчённую Windows взамен заброшенной Windows 10X

Microsoft выпустит облегчённую Windows взамен заброшенной Windows 10XУ Google появится конкурент?
По данным Windows Central, компания Microsoft работает над упрощённой версией операционной системы Windows.
Фото: Windows Central
Ожидается, что проект, который может получить название Windows CorePC, будет представлять собой лёгкую модульную ОС, предназначенную для настольных компьютеров и с поддержкой современных приложений.
Новинка может составить конкуренцию ChromeOS от Google, поскольку она будет ориентирована на достаточно «слабые» компьютеры или ноутбуки, а также совместимость с веб-приложениями.
Отметим, что ранее Microsoft уже пыталась создать подобную систему, назвав её Windows 10X. Но в итоге проект был заброшен ещё в 2021 году.
Считается, что Windows CorePC будет установлена в нескольких разделах диска, что может способствовать более быстрому обновлению ОС. Также ожидается, что новая система будет оптимизирована для мобильных процессоров, что сделает её пригодной для использования на ноутбуках и планшетах.