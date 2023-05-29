Microsoft выпустит следующее крупное обновление Windows 11 уже осенью 2023 года

Microsoft выпустит следующее крупное обновление Windows 11 уже осенью 2023 годаЖдём подробностей от разработчиков
По данным портала ITHome, компания Microsoft подтвердила планы по выпуску Windows 11 23H2 осенью 2023 года.
Это будет второе крупное обновление для Windows 11. При этом ожидается, что оно не будет столь значительным, как версия 22H2. Всё дело в том, что редмондская компания уже вовсю работает над Windows 12, которая, по прогнозам, будет выпущена осенью 2024 года.
К слову, ряд пользователей уже нашли упоминания о Windows 11 23H2 в некоторых документах и предварительных версиях Windows. Например, ссылки на 23H2 уже появились в настройках Windows и в меню с информацией о версии операционной системы.
Среди ожидаемых функций Windows 11 23H2, основанных на отзывах тестеров, одной из самых интересных является режим «Не объединять в одну». Она позволит каждому окну приложения отображаться отдельно на панели задач, а не складываться в одну общую вкладку.