Microsoft выпустит собственный браузер для macOS от Apple
Релиз браузера намечен на 15 января 2020 года. При этом что важно, Microsoft еще в декабре 2018 года официально объявила о том, что компания откажется от веб-движка собственной разработки и перейдет на Chromium. Таким образом компания, по сути, анонсировала совершенно новый продукт, который лишь внешне будет напоминать прежний Edge — под капотом у нового браузера все устроено совершенно иначе. Также стоит отметить, что с апреля 2019 года браузер могли протестировать абсолютно все желающие, а на данный момент компания представила полноценную предрелизную версию нового собственного браузера.
Напомним, что Microsoft Edge пришел на смену древнему Internet Explorer в последней версии Windows — Windows 10. Первоначально компания планировала строить новую разработку на базе собственных технологий, в том числе и фирменного веб-движка, но в конечном итоге пришла к выводу, что куда продуктивнее будет воспользоваться уже имеющимися наработками. Так, благодаря смене движка, браузер от Microsoft способен использовать расширения, написанные для Google Chrome.