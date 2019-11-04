Microsoft выпустит собственный браузер для macOS от Apple

Релиз браузера намечен на 15 января 2020 года. При этом что важно, Microsoft еще в декабре 2018 года официально объявила о том, что компания откажется от веб-движка собственной разработки и перейдет на Chromium. Таким образом компания, по сути, анонсировала совершенно новый продукт, который лишь внешне будет напоминать прежний Edge — под капотом у нового браузера все устроено совершенно иначе. Также стоит отметить, что с апреля 2019 года браузер могли протестировать абсолютно все желающие, а на данный момент компания представила полноценную предрелизную версию нового собственного браузера.