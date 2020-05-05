Microsoft выпустит Windows 10X только для обычных компьютеров, отложив запуск двухэкранных девайсов

По его словам, изначальные планы, согласно которым компания планировала выпустить Windows 10X в первую очередь для двухэкранных устройств, выход которых должен был состояться в конце текущего месяца, претерпели изменения. Теперь компания решила, занимаясь производством новой вариации Windows, сделать упор на “более привычные форматы оборудования”, так как этого желают пользователи.

Таким образом, изначально ориентированная на двухэкранные устройства Windows 10X теперь будет заточена под работу с классическими одноэкранными компьютерами и ноутбуками. Что же до выхода анонсированного в прошлом году гибридного устройства, совмещающего в себе ноутбук и планшет Surface Neo, то компания решила временно отложить выпуск новинки.