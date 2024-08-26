Microsoft взяла рекламу в меню «Пуск» из WIndows 11 и... перенесла ее в Windows 10

Microsoft взяла рекламу в меню «Пуск» из WIndows 11 и... перенесла ее в Windows 10Мелкомягкие продолжают всех раздражать
В ее недавних обновлениях, которые уже доступны участникам программы Windows Insider в каналах Beta и Release Preview, появилась новая функция «Account Manager», которая ранее дебютировала в Windows 11.
Она была воспринята негативно пользователями Windows 11 из-за того, что в меню «Пуск» стали показываться рекламные объявления для Microsoft 365.
Теперь такая же ситуация грозит и пользователям Windows 10: при нажатии на значок профиля в меню «Пуск» они будут видеть рекламу вместо привычных кнопок выхода, блокировки и смены учетной записи.
Более того, эти кнопки теперь спрятаны за подменю, что вызывает дополнительное неудобство.
Хотя «Account Manager» пока отключен по умолчанию в последних предварительных версиях Windows 10, его появление в стабильной версии операционной системы, похоже, неизбежно.