Microsoft задумалась о переносе Windows 12 на 2025 год

Опубликовано 23 января 2024, 20:15
1 мин.
Microsoft задумалась о переносе Windows 12 на 2025 годИ все из-за внутренних перестановках компании
Microsoft, кажется, пересматривает свои планы по выпуску следующего поколения своей операционной системы — Windows 12.
По сообщениям Windows Central, дебют новой системы, который ранее ожидался в этом году, теперь может быть отложен до 2025 года. Одной из причин этого изменения планов может быть недавний уход Паноса Паная, ранее отвечавшего за бизнес Windows и Surface в Microsoft.
Вместо этого, в 2024 году в центре внимания окажется крупное обновление Windows 11, известное как 24H2.
Апдейт, запланированный к выпуску в сентябре, описывается как «ИИ-ориентированный» и будет представлен вместе с новым поколением ИИ ПК. Ожидается, что первые ИИ ПК будут представлены на Computex и прочих летних выставках.
Важно отметить, что Windows 11 24H2 будет отличаться от предыдущего обновления 23H2, и не будет устанавливаться через пакеты включения (EKB).
Новости партнеров
Новости партнеров