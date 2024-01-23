Microsoft задумалась о переносе Windows 12 на 2025 год

По сообщениям Windows Central, дебют новой системы, который ранее ожидался в этом году, теперь может быть отложен до 2025 года. Одной из причин этого изменения планов может быть недавний уход Паноса Паная, ранее отвечавшего за бизнес Windows и Surface в Microsoft.

Вместо этого, в 2024 году в центре внимания окажется крупное обновление Windows 11, известное как 24H2.

Апдейт, запланированный к выпуску в сентябре, описывается как «ИИ-ориентированный» и будет представлен вместе с новым поколением ИИ ПК. Ожидается, что первые ИИ ПК будут представлены на Computex и прочих летних выставках.

Важно отметить, что Windows 11 24H2 будет отличаться от предыдущего обновления 23H2, и не будет устанавливаться через пакеты включения (EKB).