Компьютеры
Сегодня 12:29
Microsoft закончила разработку новенькой Windows 10X
Релиз может состояться уже в начале 2021 года
Анонс совершенной новой Windows — Windows 10X — состоялся ещё в конце 2019 года, одновременно с Surface Duo и Surface Neo. И если двухэкранный смартфон компании уже успел поступить в продажу, то Neo с Windows 10X всё еще не попали в руки пользователей. К счастью, работу над последней Microsoft всё же закончила.
Компания закончила процесс разработки новой операционной системы, сообщает Windows Latest. Прямо сейчас она полностью готова к выпуску в версии Release to Manufacturers, т.е. производители устройств находятся в одном шаге от того, чтобы получить на руки новинку.
Напомним, что изначально новая ОС предназначалась исключительно для Surface Neo, но в итоге компания решила скорректировать свои планы и сделать Windows 10X операционной системой для недорогих ноутбуков. Нечто подобное сделала и Google со своей Chrome OS. Отличительной особенностью новинки от Microsoft является облегчённый дизайн и закруглённые окна, напоминающие таковые в Windows 7.