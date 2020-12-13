Microsoft закончила разработку новенькой Windows 10X

Анонс совершенной новой Windows — Windows 10X — состоялся ещё в конце 2019 года, одновременно с Surface Duo и Surface Neo. И если двухэкранный смартфон компании уже успел поступить в продажу, то Neo с Windows 10X всё еще не попали в руки пользователей. К счастью, работу над последней Microsoft всё же закончила.