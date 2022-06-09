Microsoft запретит Asus, Lenovo и другим производителям продавать ноутбуки с Windows 11 на HDD

Речь идёт о предустановке Windows 11 на компьютеры и ноутбуки, в качестве основных носителей в которых выступают жёсткие диски. Таким образом, OEM-производители, в том числе Lenovo, Asus и другие, будут вынуждены выпускать устройства исключительно с SSD-накопителем.

Что интересно, представители Microsoft отказались комментировать данную ситуацию. При этом в системных требованиях самой операционной системы до сих пор не указана необходимость использования SSD.

Отметим, что сугубо с точки зрения удобства использования Windows 11 переход на твердотельный накопитель вполне логична. Странно лишь то, что редмондцы не оставляют выбора производителям компьютеров и ноутбуков. А также отказываются комментировать информацию о свежей инициативе.