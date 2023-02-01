Microsoft заявила, что насильное обновление Windows 11 не испортит игровой или рабочий процесс

Microsoft заявила, что насильное обновление Windows 11 не испортит игровой или рабочий процессВсё будет сделано элегантно
Не так давно представители Microsoft заявили о принудительном обновлении операционной системы Windows 11 до версии 22H2 для всех пользователей.
Фото: Windows Latest
Разумеется, такая категоричность вызвала как множество споров, так и опасений. Например, часть тех, кто использует последнюю версию ОС от Microsoft, забеспокоились, а не поломает ли принудительный апдейт их игровой или рабочий процесс.
С ответом на этот счёт вышла сама редмондская компания. По её словам, автоматическое обновление означает лишь загрузку обновлённых файлов и подготовку ПК к установке.
Таким образом, пользователи будут вольны самостоятельно выбрать момент перезагрузки устройства для запуска процедуры установки апдейта.
Правда, важно понимать, что немало пользователей уже полгода не могут установить накопительные обновления и обновления безопасности. Возможно, с переходом на 22H2 таких проблем не будет