Компьютеры
06:33, 01 февраля 2023
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Microsoft заявила, что насильное обновление Windows 11 не испортит игровой или рабочий процесс

Всё будет сделано элегантно

Не так давно представители Microsoft заявили о принудительном обновлении операционной системы Windows 11 до версии 22H2 для всех пользователей.

Microsoft заявила, что насильное обновление Windows 11 не испортит игровой или рабочий процесс

Фото: Windows Latest

Разумеется, такая категоричность вызвала как множество споров, так и опасений. Например, часть тех, кто использует последнюю версию ОС от Microsoft, забеспокоились, а не поломает ли принудительный апдейт их игровой или рабочий процесс.

С ответом на этот счёт вышла сама редмондская компания. По её словам, автоматическое обновление означает лишь загрузку обновлённых файлов и подготовку ПК к установке.

Таким образом, пользователи будут вольны самостоятельно выбрать момент перезагрузки устройства для запуска процедуры установки апдейта.

Правда, важно понимать, что немало пользователей уже полгода не могут установить накопительные обновления и обновления безопасности. Возможно, с переходом на 22H2 таких проблем не будет

Источник:Windows Latest
Теги:
#Windows 11
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#Microsoft
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