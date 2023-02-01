Microsoft заявила, что насильное обновление Windows 11 не испортит игровой или рабочий процесс

Разумеется, такая категоричность вызвала как множество споров, так и опасений. Например, часть тех, кто использует последнюю версию ОС от Microsoft, забеспокоились, а не поломает ли принудительный апдейт их игровой или рабочий процесс.

С ответом на этот счёт вышла сама редмондская компания. По её словам, автоматическое обновление означает лишь загрузку обновлённых файлов и подготовку ПК к установке.

Таким образом, пользователи будут вольны самостоятельно выбрать момент перезагрузки устройства для запуска процедуры установки апдейта.

Правда, важно понимать, что немало пользователей уже полгода не могут установить накопительные обновления и обновления безопасности. Возможно, с переходом на 22H2 таких проблем не будет