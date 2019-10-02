Microsoft заявила о продлении поддержки Windows 7 еще на несколько лет

Напомним, что сервис называется Windows 7 ESU, что можно перевести как “расширенное обновление безопасности. Пользователи, желающие воспользоваться им, будут должны платить за каждое устройство отдельно, причем цена продленной поддержки с каждым годом будет только расти.

И вот, стало известно, что Windows 7 ESU будет доступен для компаний любого размера — достаточно лишь своевременно вносить оплату Microsoft, чтобы продолжать пользоваться компьютерами на основе Windows 7 и не беспокоиться о бреши в безопасности устройств. Старт начала продаж сервиса намечен на 1 декабря 2019 года.