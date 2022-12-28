Минторг ответил на предложения запретить ввоз в Россию импортных компьютеров

Минторг ответил на предложения запретить ввоз в Россию импортных компьютеровВ этом не видят смысла
Минторг ответил, что не видит смысла в запрете ввоза в Россию импортных компьютеров . Минпромторг ответил на предложение российского производителя компьютеров исключить из параллельного импорта продукты зарубежных брендов Dell, HP, Acer и других.
Фото: Ict-online.ru
В ведомстве не видят причин и смысла на запрет ввоза продукции зарубежных компаний в Россию. При этом Минпромторг вместе с Минцифры прорабатывают возможности точечной настройки механизма параллельного импорта по сегментам. Прорабатываются механизмы финансовой и маркетинговой поддержки покупателей российской электроники, включая льготные кредиты и возврат части стоимости техники покупателям.
В Минцифры, в свою очередь считают, что добиваться спроса на российские компьютеры и другую технику нужно не с помощью запрета продажи продуктов зарубежных конкурентов, а за счёт полноценных конкурентных решений.