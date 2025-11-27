Мировой рынок DRAM вырос на 31% из-за резкого спроса и дефицита

Рост обеспечили повышение контрактных цен, увеличение поставок и спрос на высокоскоростную память HBM. SK hynix сохранила лидерство, заработав $13,75 млрд, но её доля упала до 33,2%.

Samsung увеличила выручку на 30,4%, до $13,5 млрд, заняв 32,6% рынка. Micron нарастила продажи на 53,2% и получила $10,65 млрд, что позволило ей занять 25,7%.

TrendForce предупреждает, что контрактные цены на DRAM могут вырасти ещё на 45–50% в IV квартале из‑за истощения складских запасов. Дефицит памяти уже приводит к повышению цен на видеокарты и задержкам в поставках оборудования.