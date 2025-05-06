Моддер научил Mac mini M4 работать от USB-C и портативного аккумулятора — официально он так не умеет

Однако YouTube-энтузиаст Саад OUACHE доказал, что компактный компьютер способен работать и от USB-C. Пускай и с оговорками.

Он подключил Mac mini к портативному аккумулятору через кастомную плату и провода. Питание шло от пауэрбанка на 36 Вт. Этого оказалось достаточно, чтобы запустить систему и вывести изображение на монитор через HDMI. Все работало стабильно, несмотря на нестандартную схему.