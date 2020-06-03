Молекулы соли могут заменить транзисторы в новейших жестких дисках

Связано это с тем, что с каждым годом производители различной компьютерной техники упираются в физические ограничения при производстве своей продукции. Так, в случае с созданием жестких дисков, они сталкиваются с невозможностью более плотной компоновки транзисторов. Именно для решения данной проблемы ученые из Бельгии, Великобритании и Германии предложили использовать в качестве транзисторов молекулы органической соли.

Что интересно, их состояниям можно управлять при помощи обыкновенной подачи небольшого электрического напряжения, при этом логика работы подобных “транзисторов” схожа с более традиционными вариантами. Так, при подаче электричества молекулы становятся ярче, а при его отсутствии — темнее. Это же есть ни что иное, как обыкновенное кодирование информации через нули и единицы!