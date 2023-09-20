Мосбиржа опровергла слова хакеров о взломе и утечке данных

Пресс-служба Мосбиржи опровергла не только факт взлома, но и утечку информации — все указанные данные и так находились в открытом доступе.

«Информация, опубликованная на некоторых ресурсах и якобы свидетельствующая о взломе сервера FTP биржи, является общедоступной и находится в открытом доступе на сайте Московской биржи», — сказано в сообщении компании.