Мосбиржа опровергла слова хакеров о взломе и утечке данных

16:12, 20 сентября 2023
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Мосбиржа опровергла слова хакеров о взломе и утечке данныхВсе данные и так находились в открытом доступе
На днях хакеры из группировки GhostSec заявили, что смогли взломать один из FTP-серверов Мосбиржи и выложили в открытый доступ ссылку на архив с более чем 2,8 ГБ данных.
Пресс-служба Мосбиржи опровергла не только факт взлома, но и утечку информации — все указанные данные и так находились в открытом доступе.
«Информация, опубликованная на некоторых ресурсах и якобы свидетельствующая о взломе сервера FTP биржи, является общедоступной и находится в открытом доступе на сайте Московской биржи», — сказано в сообщении компании.