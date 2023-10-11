Мошенники начали красть данные россиян с ДНК-исследованиями

10:00, 11 октября 2023
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Мошенники начали красть данные россиян с ДНК-исследованиямиОб этом заявил хакер
В России мошенники начали красть медицинские данные граждан и выкладывать их на продажу в даркнете. В частности, речь идёт о сливе данных клиентов компании 23andMe, одного из крупнейших провайдеров ДНК-исследований.
Об этом на популярном хакерском форуме рассказал аноним, заявивший, что смог организовать утечку данных компании 23andMe. По его словам, он завладел «самыми ценными данными, которые только можно себе представить».
В компании отметили, что некоторые аккаунты подключены к сервису DNA Relatives, позволяющему находить генетических родственников и изучать свою генеалогию. И данные о родственниках также могут быть скомпрометированы.
Как сообщается, проводится внутреннее расследование.
Источник:Известия
Автор:Андрей КадуковТеги: