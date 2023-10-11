Мошенники начали красть данные россиян с ДНК-исследованиями

Об этом на популярном хакерском форуме рассказал аноним, заявивший, что смог организовать утечку данных компании 23andMe. По его словам, он завладел «самыми ценными данными, которые только можно себе представить».

В компании отметили, что некоторые аккаунты подключены к сервису DNA Relatives, позволяющему находить генетических родственников и изучать свою генеалогию. И данные о родственниках также могут быть скомпрометированы.

Как сообщается, проводится внутреннее расследование.