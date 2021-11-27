Мошенники начали маскироваться под налоговую

Потенциальным жертвам обмана в письмах предлагается ссылка, ведущая на сайт с вредоносным содержанием. Об этом предупредили граждан специалисты компании по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE.

Эксперты предупредили, что оплачивать налоги и совершать другие платежи, касающиеся государства, нужно только в Личных кабинетах официальных сайтов ведомств, таких как nalog.ru, или через личный кабинет на портале «Госуслуги».

«В текстах таких писем мошенники пытаются запугать жертву, используя всевозможные информационные поводы, одним из которых может стать и налоговое обязательство перед государством. Были случаи, когда мошенники имитировали сайт госоргана, вызывающего доверие, и размещали на нем онлайн-кассу, куда жертвы переводили свои деньги, полагая, что платят налоги», — отметил директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.