Мошенники начали массово продавать поддельные процессоры AMD Ryzen 7 9800X3D

Мошенники активно предлагают их на таких платформах, как eBay, Facebook и даже TikTok Marketplace.

На фотографиях, размещенных в интернете, видно, что подделки поставляются в коробках более светлого оттенка, без логотипа Ryzen и серийного номера.

Некоторые покупатели, попавшие на удочку, подтвердили, что вместо процессоров в коробках обнаруживаются лишь тепловые распределители.