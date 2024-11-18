Компьютеры
Опубликовано 18 ноября 2024, 11:57
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Мошенники начали массово продавать поддельные процессоры AMD Ryzen 7 9800X3D

Будьте аккуратнее
Всего через неделю после выхода AMD Ryzen 7 9800X3D, рынок заполонили поддельные версии процессора.
Мошенники начали массово продавать поддельные процессоры AMD Ryzen 7 9800X3D
© Tech4Gamers

Мошенники активно предлагают их на таких платформах, как eBay, Facebook и даже TikTok Marketplace.

На фотографиях, размещенных в интернете, видно, что подделки поставляются в коробках более светлого оттенка, без логотипа Ryzen и серийного номера.

Некоторые покупатели, попавшие на удочку, подтвердили, что вместо процессоров в коробках обнаруживаются лишь тепловые распределители.

Мошенники начали массово продавать поддельные процессоры AMD Ryzen 7 9800X3D
© Tech4Gamers

Это не первый случай подобного мошенничества: ранее схожая ситуация произошла с AMD Ryzen 7 7800X3D. Эксперты советуют быть особенно внимательными при покупках у частных продавцов.

Чтобы не стать жертвой обмана, следует приобретать процессоры только у авторизованных продавцов, таких как Amazon, Newegg, BestBuy и т.д. В России это крупные ритейлеры.

Источник:Tech4Gamers
Автор:Булат Кармак
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#AMD
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