Мошенники начали массово продавать поддельные процессоры AMD Ryzen 7 9800X3D

Опубликовано 18 ноября 2024, 11:571 мин.
Мошенники начали массово продавать поддельные процессоры AMD Ryzen 7 9800X3DБудьте аккуратнее
Всего через неделю после выхода AMD Ryzen 7 9800X3D, рынок заполонили поддельные версии процессора.
Мошенники активно предлагают их на таких платформах, как eBay, Facebook и даже TikTok Marketplace.
На фотографиях, размещенных в интернете, видно, что подделки поставляются в коробках более светлого оттенка, без логотипа Ryzen и серийного номера.
Некоторые покупатели, попавшие на удочку, подтвердили, что вместо процессоров в коробках обнаруживаются лишь тепловые распределители.
Это не первый случай подобного мошенничества: ранее схожая ситуация произошла с AMD Ryzen 7 7800X3D. Эксперты советуют быть особенно внимательными при покупках у частных продавцов.
Чтобы не стать жертвой обмана, следует приобретать процессоры только у авторизованных продавцов, таких как Amazon, Newegg, BestBuy и т.д. В России это крупные ритейлеры.