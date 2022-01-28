Мошенники начали обманывать россиян, прикрываясь театрами

По словам Сизова, мошенники с первых чисел января, под видом покупки билетов на спектакль или концерт, начали предлагать россиянам переходить на поддельные сайты и оформлять подписку. После того, как пользователь перейдёт на такой сайт и оформит подписку, введя свои платёжные реквизиты, сразу начинается быстрое и многократное списание денег с карты вплоть до полного обнуления.

Эксперт отметил, что это новый способ, раньше мошенники такие сервисы не организовывали.

Бороться с ними можно как со стороны банков, так и со стороны пользователей. Люди должны быть внимательны к площадкам, где им приходится оставлять данные своих карт, изучать отзывы о сайтах, проверять адрес ресурса. А банки должны отслеживать такие операции и своевременно блокировать их.

«Владельцы банковских карт должны аккуратнее относиться к ресурсам, на которых вводят платёжные данные, проверять отзывы, обращать внимание на домен ресурса. Кроме того, подобная активность достаточно быстро должна выявляться банками. Сам факт подписки на новый сервис блокировать нецелесообразно, слишком много сегодня всевозможных подключений, но смотреть за последующими операциями и приостанавливать их в случае нестандартной активности, особенно когда она совершается по определенному сценарию, надо обязательно», — отметил Алексей Сизов.