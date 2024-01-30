Мошенники начали подменять ссылки денежных переводов СБП

Опубликовано 30 января 2024, 23:21
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Мошенники начали подменять ссылки денежных переводов СБПОни ожидают крупного заказа
Частые случаи взлома баз данных интернет-магазинов при помощи Системы быстрых платежей (СБП) вызывают серьезные опасения. Павел Мясоедов, директора компании «ИТ-Резерв» сообщил в беседе с «Прайм», что хакеры получают доступ к данным клиентов и ждут, когда произойдет крупный заказ. Затем, перехватив контактный номер покупателя, они отправляют ему поддельную ссылку СБП.
СБП предоставляет мгновенные средства для оплаты, но не гарантирует, что деньги будут использованы по назначению. Ключевым недостатком является безотзывность платежей через СБП. Преступники, получив средства, быстро исчезают, и их действия сложно проследить.
Чтобы избежать угрозы, эксперты советуют внимательно проверять каждую ссылку на оплату через СБП. Особенно важно быть бдительным при оплате через QR-код, так как он может содержать полностью заполненные реквизиты получателя. В случае подозрений лучше связаться с магазином напрямую.
Источник:«Прайм»
Автор:Булат Кармак
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