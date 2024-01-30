Мошенники начали подменять ссылки денежных переводов СБП

СБП предоставляет мгновенные средства для оплаты, но не гарантирует, что деньги будут использованы по назначению. Ключевым недостатком является безотзывность платежей через СБП. Преступники, получив средства, быстро исчезают, и их действия сложно проследить.

Чтобы избежать угрозы, эксперты советуют внимательно проверять каждую ссылку на оплату через СБП. Особенно важно быть бдительным при оплате через QR-код, так как он может содержать полностью заполненные реквизиты получателя. В случае подозрений лучше связаться с магазином напрямую.