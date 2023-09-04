Мошенники начали продавать процессор Core i7 с крышкой и маркировкой от Core i9-13900K

Так, пользователь под ником Much_Designer_8417 обнаружил, что его «новый» Core i9-13900K на самом деле является Core i7-13700K. Он подтвердил это с помощью различных программных инструментов, которые показали, что идентификатор CPU соответствует более дешёвой модели.

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, важно немедленно связаться с поддержкой розничного продавца, у которого был куплен процессор. В зависимости от местных законов и правил, покупателям полагается замена процессора и полное возмещение расходов на возврат.