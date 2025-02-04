Мошенники начали продавать видеокарты NVIDIA без графического процессора

Владелец видеокарты жаловался, что она не определяется системой, но при разборке выяснилось, что GPU и чипы памяти отсутствуют, а плата покрыта следами пайки и механических повреждений.

Позже оказалось, что покупатель приобрел карту по заниженной цене у перекупщика, который уверял, что устройство не использовалось в майнинге и просто долго лежало без дела. Надежды «подремонтировать» такую карту, конечно, не оправдались.

Этот случай напоминает важное правило: не стоит гнаться за слишком дешевыми предложениями.

Покупка видеокарты у сомнительных продавцов может обернуться не только финансовыми потерями, но и неприятным сюрпризом внутри корпуса.