Мошенники начали создавать поддельные сайты для вложений в криптовалюту Павла Дурова

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Мошенники начали создавать поддельные сайты для вложений в криптовалюту Павла ДуроваИ обманули много россиян
Эксперты российской компании Group-IB, специализирующейся на информационной безопасности, рассказали о появлении новых мошеннических сайтов, маскирующихся под информационные издания РБК, Russia Today и «Россия-24».
Как сообщается, в Сети было обнаружено порядка 8 тысяч таких ресурсов с предложениями вложиться в криптовалюту, в частности, в «крипту» основателя Telegram Павла Дурова.
Всего было зафиксировано 50 схем. В каждом случае мошенники просили ввести номер карты, благодаря чему получали платёжные данные и успешно воровали деньги.
Кроме этого, пользователи получали предложения инвестировать в нефть, золото, акции. После этого им начинали названивать личные консультанты», а также использовались поддельные приложения-терминалы.
Источник: Газета.ru