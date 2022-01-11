Мошенники начали создавать поддельные сайты для вложений в криптовалюту Павла Дурова

Как сообщается, в Сети было обнаружено порядка 8 тысяч таких ресурсов с предложениями вложиться в криптовалюту, в частности, в «крипту» основателя Telegram Павла Дурова.

Всего было зафиксировано 50 схем. В каждом случае мошенники просили ввести номер карты, благодаря чему получали платёжные данные и успешно воровали деньги.

Кроме этого, пользователи получали предложения инвестировать в нефть, золото, акции. После этого им начинали названивать личные консультанты», а также использовались поддельные приложения-терминалы.