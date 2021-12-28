Мошенники научились подделывать цифровые копии документов на «Госуслугах»

Ситуацию прокомментировала директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская. По её словам, в одной из ситуаций мошенник обратился от имени пострадавшего к мобильному оператору с заявлением о временном отключении связи. За это время он подделал копию паспорта, размещённую на «Госуслугах», и взял кредиты в разных МФО под огромные проценты.

Пострадавший обратился в Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде, после чего было подано заявление, и кредиты были аннулированы. При проверке на портале «Госуслуг» в аккаунте пострадавшего были обнаружены посторонние устройства, что свидетельствовало о взломе.