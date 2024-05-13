Мощная как NVIDIA RTX 4090D, но дороже $1000: появились подробности неанонсированной видеокарты RTX 5080

Согласно имеющимся данным, новинка будет оснащена 12 288 ядрами CUDA и обеспечит тот же уровень производительности в классической растеризации, что и «антисанкционная» GeForce RTX 4090D с 14 592 потоковыми процессорами.

В задачах с трассировкой лучей RTX 5080 превзойдет не только «урезанную версию», но и классическую RTX 4090.

Правда, стоит понимать, что подобные показатели потребуют от пользователей заметных финансовых вложений. Рекомендованная цена предтоповой видеокарты превысит $1000 и, вероятно, будет находиться в диапазоне от $1200 до $1500.