Мощнейшая игровая видеокарта NVIDIA RTX 3090 Ti оказалась настолько сложной, что компания отложила её выход

По данным интернет-инсайдеров, компания столкнулась с проблемой при проектировании флагманской видеокарты RTX 3090 Ti. Всё дело в том, что она получилась настолько сложной, что NVIDIA, вероятно, будет вынуждена её переделывать.

И хоть нет точной информации, о какой именно проблеме идёт речь, сетевые источники сообщили, что она может быть связана с внушительным ростом энергопотребления карты. Её TDP, напомним, составляет 450 Вт.

Это, а также потенциальная популярность новинки у перекупов, может стать серьёзной проблемой для покупки модели обычными пользователями. С другой стороны, если NVIDIA сможет удержать цену в разумных пределах и добиться поставок RTX 3090 Ti в достаточном количестве, новинку может ждать явный успех.