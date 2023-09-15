Мощнейший 24-ядерный процессор Intel Core i9-14900KF засветился в Geekbench

Мощнейший 24-ядерный процессор Intel Core i9-14900KF засветился в GeekbenchИ отлично показал себя в тестах
В мире компьютерных технологий наступает новая эра: Intel работает над новым флагманским процессором с 24 ядрами — Intel Core i9-14900KF.
Новинка не имеет встроенной графики, но это не станет проблемой для пользователей, которые чаще всего и так используют дискретные видеокарты.
Процессор оснащён 8 P-ядрами и 16 E-ядрами, а его максимальная тактовая частота достигает 6 ГГц при использовании технологии Thermal Velocity Boost.
Тестирование процессора проводилось на материнской плате ASRock Z790 Taichi, что подтвердило его полную совместимость с новым поколением настольных процессоров Intel.
Результаты тестов в Geekbench, проведённых инсайдером под ником OneRaichu, показали, что новый «камень» превосходит своего предшественника i9-13900K примерно на 5-6% в многопоточных тестах и минимум на 12% в однопоточных.
Однако стоит помнить, что точные параметры тестирования неизвестны, поэтому эти данные могут быть не окончательными.
Напомним, что по последним данным официальный анонс новой линейки процессоров Intel 14-го поколения запланирован на 17 октября.