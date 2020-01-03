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Мощность нового Xbox будет сопоставима с 106-тонным суперкомпьютером IBM
Как быстро развиваются технологии..
Мы очень часто слышим тезис о том, что современные смартфоны имеют большую мощность, чем компьютеры, с помощью которых NASA запустило астронавтов на Луну. Но мы как-то не привыкли понимать, насколько мощные устройства нас окружают. А между прочим, согласно последним данным, вычислительные способности нового Xbox от Microsoft равны суперкомпьютер IBM весом около 106 тонн.
Данное устройство IBM было разработано не так уж и давно — в начале 2000-х. Назывался суперкомпьютер ASCI White, а использовало его Министерство энергетики США для собственных вычислительных нужд. Устройство имело теоретическую производительность 12,3 терафлопс, что практически равно мощности в 12 терафлопс новенького Xbox Series X. Правда решение от IBM стоило заметно дороже приставки — около 110 миллионов долларов и весило при этом 106 тонн, а энергии потребляло целых 6 МВт!
Напомним, что новый Xbox анонсировали в декабре 2019 года, а релиз устройства должен состояться уже в текущем году, ближе к рождественским праздникам.