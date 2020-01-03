Мощность нового Xbox будет сопоставима с 106-тонным суперкомпьютером IBM

Данное устройство IBM было разработано не так уж и давно — в начале 2000-х. Назывался суперкомпьютер ASCI White, а использовало его Министерство энергетики США для собственных вычислительных нужд. Устройство имело теоретическую производительность 12,3 терафлопс, что практически равно мощности в 12 терафлопс новенького Xbox Series X. Правда решение от IBM стоило заметно дороже приставки — около 110 миллионов долларов и весило при этом 106 тонн, а энергии потребляло целых 6 МВт!