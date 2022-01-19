Мощные компьютеры Mac Pro получат два процессора Apple Silicone

Компьютеры
Сегодня в 15:11
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Мощные компьютеры Mac Pro получат два процессора Apple SiliconeИ будут представлены в этом году
По неофициальной информации Apple готовит к продаже обновлённые компьютеры Mac Pro, которые, возможно, получат новый производительный процессор.
Речь идёт о том, что новые Mac Pro, которые будут представлены во второй половине 2022 года, получат некий «двойной» чип М1 Max. Новый процессор будет иметь до 40 ядер ЦП и 128 ядер графического чипа.
Отмечается, что сейчас на процессорах М1 Max работают 14 и 16“ MacBook Pro. Также сообщается, что MacBook Pro 13 будут продаваться с 14-дюймовым экраном и получат новый чип М2.
Эти устройства будут дороже текущих поколений макбуков, но их цена не разглашается.
Источник: Appleinsider