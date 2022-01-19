Мощные компьютеры Mac Pro получат два процессора Apple Silicone

Речь идёт о том, что новые Mac Pro, которые будут представлены во второй половине 2022 года, получат некий «двойной» чип М1 Max. Новый процессор будет иметь до 40 ядер ЦП и 128 ядер графического чипа.

Отмечается, что сейчас на процессорах М1 Max работают 14 и 16“ MacBook Pro. Также сообщается, что MacBook Pro 13 будут продаваться с 14-дюймовым экраном и получат новый чип М2.

Эти устройства будут дороже текущих поколений макбуков, но их цена не разглашается.